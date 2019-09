Barcelona - Villarreal, Mallorca - Atlético y Real Madrid - Osasuna: la sexta jornada de liga, en directo en mitele PLUS

La sexta jornada de La Liga Santander es entresemana. Todo el fútbol el martes, el miércoles y el jueves, por mitele PLUS. El martes de la mano del FC Barcelona que no puede permitirse perder más puntos, ante un Villarreal que busca su tercera victoria seguida. El miércoles juegan Atlético y Real Madrid contra el Mallorca y contra el Osasuna, los recién ascendidos que demostrarán su valía con dos grandes. La Liga Santander y la Liga SmartBank se pueden ver en directo en mitele PLUS