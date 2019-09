Real Madrid - Levante, Real Sociedad - Atlético o Barça - Valencia: la cuarta jornada de Liga, en directo en mitele PLUS

La cuarta jornada de Liga llega tras el parón por las selecciones del mes de septiembre. El Atlético de Madrid es el líder en solitario de Primera, el Madrid no puede permitirse otro descuido en casa y el Barcelona necesita sumar de tres en tres para no dejar escapar más puntos con los rojiblancos. La Liga Santander y la Liga SmartBank se pueden ver en directo en mitele PLUS