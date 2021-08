"Hoy me voy de un club fantástico, el más grande de Italia y uno de los más grandes de toda Europa. He dado mi corazón y mi alma a la Juventus y amaré a la ciudad de Turín hasta mis últimos días. Los ‘tiffosi bianconeri’ siempre me han respetado y he tratado de agradecérselo luchando por ellos en cada partido, en cada temporada, en cada competición. Al final, podemos mirar atrás y darnos cuenta de que hemos logrado grandes cosas, no todas las que queríamos, pero aun así hemos escrito una bonita historia juntos. (…) Siempre seré uno de vosotros. Sois parte de mi historia y yo siento que soy parte de la vuestra. Siempre estaréis en mi corazón”.