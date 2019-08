Cristiano y Messi, leyendas y amigos: "No hemos podido cenar juntos... ¡Aún!

Se le preguntó a Leo Messi sobre si echaba de menos a Cristiano: "Ya lo dije anteriormente, era una rivalidad linda". Cristiano respondió: "Él me ha hecho mejor y yo le he hecho mejor". Cristiano añadió cariñosamente al '10': "Hemos compartido escenario (en entregas de premios) durante 15 años. Eso no ha pasado nunca... ¡Y no hemos cenado juntos... aún!", despertando las risas de los presentes.