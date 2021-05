Un coche de equipo atropella a un ciclista en el Giro de Italia por ir hablando con otro conductor

Solo quedaban 11 kilómetros a meta cuando dos coches se pusieron en paralelo para comentar algún aspecto de la carrera. El conductor del BikeExchange no vio que Peter Serry estaba reduciendo la marcha y no pudo evitar atropellarlo. Afortunadamente pudo frenar a tiempo y todo quedó en un susto. Serry se levantó hecho unas furias y no era para menos.