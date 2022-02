Egan Bernal concede su primer entrevista a la Revista Semana tras el accidente

Asegura que vivió momentos muy duros tras el accidente

Perdió dos litros y medios cuando impactó contra el autobús

Egan Bernal muestra sus progresos tras sufrir un brutal accidente mientras entrenaba con su bicicleta. El ciclista ha concedido su primera entrevista desde que sucedió en la Revista Semana y ahí ha contando cómo fueron esos momentos y cómo está siendo la recuperación.

"Salimos a entrenar común y corriente con el equipo. Unos compañeros pararon y dije: no, no quiero parar por el dolor de piernas para arrancar, qué pereza. Yo arranco mi serie de una vez. Tenía que hacer una serie muy dura, entonces arranqué. La posición de crono es muy agresiva, tienes que ir lo más aerodinámico posible", empezó en su relato.

El momento en el que impacta contra el autobús

"Iba a 58. Empecé a mirar y marcaba 59, 60, 61, 62 y cuando vi esa velocidad fue que me estrellé contra el bus... Me estrellé contra el bus a 62 kilómetros por hora. Fue un golpe en seco. Tenía tanto dolor que lo que hacía era mirar hacia abajo, estaba tendido en la vía. En ese momento se bajó la persona que me estaba acompañando", dijo Egan.

"Empezó a tranquilizarme, pero yo no podía respirar. Es un momento en el que a uno se le va el aire. No podía respirar y decía: bueno, en cierto punto tendrá que volver la respiración. Me empecé a desesperar, pero dentro de mí decía que tenía que tranquilizarme, porque si no iba a ser peor. Cuando sentí que me estaba desmayando, volvió el aire y fue cuando alcé la mirada y vi el bus. Dije: me di muy duro".

El integrante de INEOS contó cómo reaccionaron los compañeros del equipo que le acompañaban. "Yo decía: me duele mucho atrás, quiero quitarme el casco. El doctor no me dejaba y yo estaba superemputado con él. En cierto punto quedé agarrado de la bicicleta, tampoco me dejaba mover y le decía: me empezó a doler la pierna derecha... El doctor me dijo que no se podía y le pregunté por qué. Me miró la pierna y esa vaina se veía inflamada, hinchada", comentó Bernal.