El ciclista Bouhanni denuncia insultos racistas por su incidente ante el británico Stewart: "Vuelve a tu país, moro"

"Esto es demasiado. He estado recibiendo cientos de mensajes durante ocho días, se está convirtiendo en acoso", declaró en una entrevista al diario deportivo francés L'Equipe Bouhanni, nacido en Épinal, al noreste de Francia, y de origen argelino. "No soy el único que ve lo que está pasando en las redes sociales. ¿Por qué nadie hace nada cuando este tipo de gente nos llama constantemente 'cerdos' o 'terroristas' o me dice 'vuelve a tu sucio país, magrebí'?", añadió.