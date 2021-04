Acusan a Armstrong de usar un motor en su bicicleta en sus victorias en el Tour: “No fue la EPO la que marcó la diferencia”

Lance Armstrong subió a lo más alto del podio en París hasta en 7 ocasiones, pero ninguna de sus victorias son válidas ni reconocidas , tras su confesión de dopaje durante toda su carrera. Pero no es la única sombra que recae sobre el americano, ahora Jean-Pierre Verdy, antiguo jefe de la Agencia Antidopaje Francesa, ha puesto en duda que los logros de Armstrong se debieran solo a la EPO .

Verdy ha sido entrevistado por Le Parisien y ha señalado que no cree que la diferencia de Armstrong estuviese en el dopaje, y que podría haber llevado un motor en su bicicleta en algunas de las etapas del Tour en las que dio una exhibición.

“Lance Armstrong es la mejor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo... también creo que tenía un motor en la bicicleta”, dijo en una entrevista en Le Parisien.