El emotivo mensaje de Iker Casillas en su cumpleaños: “Estoy feliz porque desde hace 20 días sigo aquí”

Casillas escribió un mensaje en sus redes sociales para acordarse de todos esos aficionados que le dedicaron un poco de su tiempo: “Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas: os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre. Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros!! Los 37 se fueron...menos mal!! Qué nos traerán los 38...por ahora, verlos!! PD: gracias a todas aquellas personas que se han tomado 1 minuto de su tiempo para felicitarme por esta red social!”.