Cañizares, tras el fallecimiento de Reyes: "el exceso de velocidad es una actitud reprochable; No merece un homenaje como si fuera un héroe"

Pero entre todos los mensajes destaca el de Santiago Cañizares, ex portero del Valencia, quién asegura que si el motivo del accidente es el exceso de velocidad, no se deberían hacer homenajes. "Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable. En el accidente ha habido víctimas además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe. Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas. Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra", comentó el guardameta.