Estados Unidos - España: ver en directo el gran duelo de altura, a las 3.00h en Cuatro y mitele.es

España llegan con pleno de victorias en el preparatorio de los JJOO

Estados Unidos perdió en dos ocasiones y además ha tenido muchas bajas

El gran duelo de baloncesto, a las 3.00h en Cuatro y mitele.es

No es un partido cualquiera es un partidazo. España se enfrenta en su última prueba ante de los Juegos Olímpicos a la gran favorita de todas las ediciones, Estados Unidos. Si hay un encuentro que motiva a la Selección es este y van a ir por la victoria a pesar de que no se juegan nada. Los estadounidenses llegan con muchas bajas y los españoles lo intentarán aprovechar. Hasta ahora los de Scariolo han conseguido pleno de victorias, mientras que los Durant y compañía han cosechado dos derrotas en este periodo preparatorio. No te pierdas el gran duelo a las 3.00h de la madrugada en Cuatro y mitele.es.