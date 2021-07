La magia del Chacho: engaña a su defensor en una contra y levanta al público de su asiento

Sergio Rodríguez estará en los Juegos Olímpicos de Tokio y dejó un detalle que no pasó desapercibido en el WiZink Center. El Chacho comandó una contra tras un rebote y se pasó el balón por debajo de las piernas para deshacerse de su defensor y asistir a Marc Gasol. El pequeño de los Gasol no acertó desde el triple, pero al público madrileño no le importó al ver el derroché de clase sobre el parqué.