España afina su preparación para los JJOO con una aplastante victoria ante Irán (96-53)

España no tuvo problemas ante Irán y en cuanto se aplicó en defensa, la ÑBA solventó el segundo partido de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio . La Selección trituró a Irán (96-53) y Scariolo tuvo otra ocasión para ir afinando la lista definitiva que llevara a la cita olímpica.

España tardó en conectarse al partido, pero una vez se enchufó no salió hasta pasar por encima de Irán. Un parcial de 14-0, del 13-18 al 27-18 para poner la primera gran ventaja en el marcador y ya no soltar el pie del acelerador hasta el final. Ricky Rubio se puso a asistir y a anotar de lejos, dejando claro que los rivales ya no le pueden flotar en la línea de tres.