El lado más 'padrazo' de Pau Gasol: "Ahora tengo que priorizar otras cosas y estar más presente en casa”

Pau Gasol tiene claro que una de sus ideas cuando lanzó el proyecto de la docuserie sobre figura era "capturar y transmitir" todo lo que le supuso "un momento muy duro emocionalmente" como el de la recuperación de la lesión en el pie que le tuvo apartado más de dos años de la canchas y no duda en que, aunque podría haber jugado "un poquito más en condiciones especiales", cree que ha hecho bien porque ahora debe "priorizar otras cosas y estar más presente en casa".

La figura de Kobe Bryant tiene su espacio igualmente. El catalán relata como coincidieron en Barcelona por casualidad en el gimnasio de un hotel, donde hablaron por primera vez sobre sus respectivos deseos de salir de los Lakers y los Grizzlies porque ambos querían "ganar". "Nunca pensé que podríamos juntarnos y que sucedería. Él quería saber si encontrábamos la manera de jugar juntos, pero me lo tomé como un 'Vale, ok', pero no le di más importancia", señaló.