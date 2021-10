Pau Gasol no se olvida de Kobe Bryant en su retirada: "Me gustaría que hubiera estado aquí"

La despedida de Pau Gasol en el Liceo de Barcelona fue impecable. Un jugador de su altura no se podría retirar de otra manera y en su mensaje de despedida no faltó ni un solo detalle. Repasó uno por uno los profesionales que le han llevado a ser lo que es y tampoco se olvidó de un gran amigo que le marcó en su carrera: Kobe Bryan.

Fue pronunciar su nombre y no pudo evitar romperse. Tuvo que tomarse unos minutos para decir el mensaje que quería su compañero. "Me gustaría que estuviera aquí, pero así es la vida: muy injusta a veces". "Me gustaría hacer mención especial a mi compañro Kobe Bryant, pero así es la vida... es muy injusta a veces. Le echamos de menos a él y su hija Gigi. Me enseñó a ser un mejor líder, un ganador, y siempre lo he considerado un hermano mayor".