El ex jugador comenzaba poniendo en contexto de estos dos últimos años. "En 2019 tuvimos que reevaluar todo. Hice terapia en el pie, una experimental. Muchos de los doctores no las tenían todas consigo. Pero soy una persona de retos, como ya sabéis, y me apetecía luchar por lo improbable".

Tras relatar su última etapa en el Barça hacía su anuncio más esperado. "Estoy aquí para anunciar que me voy a retirar. Es una decisión difícil". El catalán no podía contener las lágrimas tras hacer este anuncio y se llevaba la ovación del todo el teatro. "Una de las cosas que quería era retirarme jugando, no con unas muletas. Lo he podido hacer. Muchas gracias"