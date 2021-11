Scottie Pippen vuelve a la carga contra Michael Jordan: “LeBron James es el mejor de todos los tiempos”

Scottie Pippen ataca al ‘23’ de los Chicago Bulls en un nuevo capítulo de su libro ‘Unguarded’

“Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el baloncesto"

El mítico compañero de MJ señala a LeBron James como el mejor de la historia

Scottie Pippen, ‘escudero’ de lujo de Michael Jordan en sus seis anillos de campeón de la NBA con los Chicago Bulls ha vuelto a la carga contra su compañero. Los buenos tiempos entre una de las parejas más míticas de la NBA es pasado, y tras el documental de ‘The last dance’ del ‘23’ de Carolina de Norte, Pippen ha pasado al ataque con su libro 'Unguarded'.

Michael Jordan y Scottie Pippen pasaron sus mejores años en lo deportivo en los Chicago Bulls y formaron uno de los mejores equipos de la historia en la NBA. Arropados por jugadores como Toni Kukoc o Denis Rodman, los seis anillos en ocho años de los Bulls marcaron una época en la mejor liga del mundo.

“Voy a ir tan lejos como para decir que Michael Jordan ha arruinado el baloncesto. En los 80, en los patios de los colegios, todo el mundo jugaba moviendo el balón, pasándoselo para ayudar al equipo. En los 90 eso terminó. Todos querían ser como Mike. Pues bien, Mike no quería pasar, no quería rebotear y no quería defender al mejor jugador rival. Quería que todo se le diera hecho y todo se hiciera para él. Por eso creo que LeBron James es el mejor de todos los tiempos. Hace de todo e involucra a sus compañeros”, dice el ‘33’ de los Chicago Bulls.

Scottie Pippen: “¿Cómo se atreve Michael Jordan a tratarnos así"

A Pippen no le gustó lo que vio en ‘The last dance’. “No podía creer lo que veía. Una y otra vez, el foco de atención brillaba en el número 23. Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil camino hacia la NBA, la narrativa volvió a MJ y su determinación de ganar. Yo no era más que un accesorio. Su 'mejor compañero de equipo de todos los tiempos', me llamó. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado”, apunta.

Pippen dejó claro su cabreo con Michael Jordan: “¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él? Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue y Bill Wennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera”.