Ricky Rubio se inspira en Kobe Bryant tras su grave lesión: “La tormenta se acaba con el tiempo”

"He aprendido que siempre tienes que seguir adelante, siempre", dice Bryant en ese clip. "No importa lo que suceda: la tormenta se acaba con el tiempo. Y cuando la tormenta se acabe, tú tienes que asegurarte de estar preparado ", añade el exjugador de los Lakers, que falleció en 2020 en un accidente de helicóptero.

Su lema favorito es "never too high, never too low" (nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo). La mala fortuna, en forma de lesión, volvió a interponerse en el camino de Rubio.