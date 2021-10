Arranca la NBA: Todos contra el 'big three' de los Lakers y con la incógnita de Irving en los Nets

Irving no quiere cumplir con el requisito obligatorio de estar vacunado para poder jugar en Nueva York, lo que significa que no solo se perderá los partidos de local sino que generará inestabilidad permanente en el cinco titular y en el rendimiento de todo el equipo. Mientras que Simmons, que se perdió toda la pretemporada con los Sixers tras haber demandado un traspaso, ha vuelto a los entrenamientos, pero no se sabe si estará listo para comenzar la liga con el equipo cuando se enfrenten a New Orleans Pelicans.