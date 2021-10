El desencuentro llegó en el segundo cuarto con un 34-18 en el marcador. Esto no pasó a mayores más allá del forcejeo y tras el encuentro los protagonistas dijeron que el asunto ya estaba arreglado. "Es mi hermano y mi compañero, estamos bien. Ya lo hemos solucionado. No quiero que nadie lo convierta en un problema", declaró Howard. El entrenador también habló al respecto. "Me importa más que a los chicos les importe que no lo contrario", valoró Frank Vogel.