La NBA se pone seria con los jugadores 'antivacunas': sufrirán importantes reducciones salariales

La NBA arranca el próximo 3 de octubre y ya tiene su primera gran polémica. Un pequeño porcentaje de jugadores ha decidido no vacunarse, algo que la competición norteamericana va a castigar muy duramente. La NBA ha anunciado que tomará medidas muy estrictas contra jugadores como Irving, a los que no está dispuesta a convertir en iconos de la no vacunación contra el coronavirus.