Luka Doncic se encara con Rudy Gobert tras un pisotón: “Me tiró el balón”

Luka Doncic y Rudy Gobert no son grandes amigos, y es difícil que lo vayan a ser. Los Mavericks vencieron a los Jazz en un partido con aroma a playoffs y muchos piques durante el encuentro. Doncic fue el mejor del partido y tuvo un enfrentamiento con Gobert tras un pisotón del pívot francés. En el descanso, el esloveno fue sujetado por sus compañeros para que el ‘roce’ no llegara a más. "No sé por qué yo cometí una falta técnica y él no. Él tiró el balón primero”, dijo el ex del Real Madrid en unas declaraciones tras el partido que recogió un medio esloveno.