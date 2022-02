Luka Doncic, feliz con los 'nuevos' Mavericks: "Me gustó compartir el balón"

"Si tengo a dos jugadores que me marcan, un compañero tendrá que estar libre. Nos movimos bien por la cancha y esto es lo que queremos conseguir ", dijo Doncic en la rueda de prensa posterior al partido de Miami.

"Me pasa mucho (afrontar a dos defensas rivales), también en Europa me pasaba. En Europa pasa incluso más que en la NBA y me gustó compartir el balón", agregó. Pese a la intensa presión sufrida, el número 77 de los Mavs acabó el partido con un doble doble (21 puntos y 10 rebotes).