Luka Doncic se ríe de las críticas por su peso con un partidazo ante los Grizzlies

¿Está gordo Luka Doncic? Al esloveno le han llovido las críticas que dicen que está pasado de peso y que su rendimiento no es el mismo con los Dallas Mavericks. La temporada no ha comenzado como esperaban en la franquicia texana, pero Doncic dio un zasca a todos sus críticos con un gran partido ante los Grizzlies. El ex del Real Madrid llevó a los suyos a la victoria con 26 puntos, ocho rebotes y 7 asistencias.