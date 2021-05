Luka Doncic no se creía que fuera expulsado en el partido de los Dallas Mavericks ante los Cavaliers. El base esloveno reconoce que le dio un golpe bajo a Collin Sexton, pero que no lo hizo de manera intencionada por lo que no tenía que haber sido expulsado. Dallas venció a Cleveland pese a no contar con Doncic en los últimos 22 minutos de encuentro.