Los Lakers retirarán el 16 de Pau Gasol y colgarán su camiseta en lo más alto del Staples

"Los Lakers planean retirar el número 16 de Pau Gasol", decía el histórico de The Athletic. Ya en el 2018 y antes de que falleciera, su gran amigo Kobe Bryant lo pidió. "No hay debate. Cuando se retire tendrá su camiseta junto a la mía en el Staples Center" y añadió, "No hubiese ganado esos anillos sin Pau. Todo el mundo lo sabe".