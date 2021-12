Marc Gasol vuelve a sentir mariposas con su debut con el Girona: "La ilusión estaba ahí"

Marc Gasol volverá a deleitar con su baloncesto en España. Tras su andadura en el NBA, el catalán ha regresado para tomar las riendas del Girona , no solo en la cancha si no también en los despachos ya que también es el presidente del club. Jugó sus primeros minutos ante el Levitec Huesca y lo hizo anotando y liderando al equipo en le parqué y desde el banquillo.

"Al principio me sentí un poco oxidado después de un tiempo sin competir y los nervios, pero la ilusión estaba ahí y he ido de menos a más, todo se ha asentado un poco más, el cuerpo se ha sentido más cómodo y ha sido más fácil. El cuerpo ha aguantado bien y cuando he querido subir un poco el ritmo también ha aguantado bien y todo ha evolucionado de forma favorable", resumió el pívot catalán en rueda de prensa.