Antes del partido todas las jugadores se sometieron a un test como viene recogido en el protocolo antes de irse de España, pero cuando llegaron a Turquía se lo volvieron a repetir. La mejor jugadora del equipo españo l dio positivo por lo que no pudo jugar. La sorpresa vino cuando tras el partido se volvió a someter a otro examen y dio negativo.

El partido comenzó y en cada ataque del Gernika no pararon de sonar en la grada el sonido de sirenas aéreas y el himno turco a todo volumen. Hasta aquí todo permitido, el problema estuvo en un arbitraje cuanto menos dudoso durante todo el encuentro. El resultado es que cayeron derrotadas y eliminadas de la competición, pero con la sensación de haber caído en una auténtica encerrona que estaba planeada desde el inicio.

Las jugadoras no se quedaron calladas y en sus redes sociales compartieron su indignación con sus seguidores.

La capitana del equipo español fue la que dio positivo en un test que le obligaron hacerse a la llegada a Turquía cuando lo traía hecho desde España. La jugadora como resultado de este no pudo volver con el equipo y se ha tenido que quedar allí con su entrenador.

Belén ha atendido a Deportes Cuatro y ha declarado estar en "shock". "No me lo creo y mis compañeras tampoco. Me acaban de decir que soy negativa, pero estoy aquí encerrada".