El Barça remonta al Madrid y se proclama campeón de la Copa del Rey de baloncesto (59-64)

El Barça se proclamó campeón de la Copa del Rey de baloncesto ante el Madrid (59-64) tras remontar en el último cuarto. Los blancos firmaron un gran inicio con una defensa férrea que no dejaba anotar al rival. El equipo culé cerca del descanso mejoró su versión anotadora que se confirmó en el tercer y último cuarto cuando se puso por primera vez en todo el partido por delante en el marcador. Esa remontada vino por una gran actuación de Mirotic y Jokubatis que acabaron dándole el título.

A falta de buen baloncesto, la final más repetida de la historia al menos tuvo emoción hasta que la aparición estelar del lituano Rokas Jokubaitis en el momento clave del último cuarto, con ocho puntos seguidos, desatascó un partido trabado que ya no varió su guion.

El primer cuarto sorprendió a propios y extraños. La puesta en escena de la batalla por la Copa no tuvo nada que ver con la de los enfrentamientos anteriores, especialmente en el caso de un irreconocible Barça que acumulaba de forma alarmante errores en el tiro y malas decisiones en unos primeros minutos impropios de un conjunto que llegaba enrrachado y como segundo finalista con más puntos de la historia del torneo

Obligados a mejorar si querían mantener sus opciones, los de Sarunas Jasikevicius se aplicaron en defensa en la reanudación , aunque seguían negados desde el perímetro. El partido se equilibró porque ni unos ni otros encontraban su mejor versión, con lo que los puntos seguían llegando con cuentagotas, favoreciendo a un equipo blanco que, sin tener tampoco su mejor tarde, al menos no sufría en exceso para mantener su cómoda renta.

El técnico lituano no encontraba soluciones en el banquillo y no paraba de pedir calma a los suyos. Sertac Sanli y Brandon Davies aportaron su granito de arena bajo aros en un segundo cuarto de pocos puntos y escasa calidad en unos y otros, y al descanso se llegó con una desventaja para los azulgranas de once puntos, que visto su juego era la mejor noticia de cara a la segunda mitad a poco de que mejorasen sus prestaciones (29-18, min 20).