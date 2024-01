Santiago Sánchez, el español liberado tras pasar 15 meses preso en Irán: "Me tiré en una celda 42 días totalmente incomunicado"

Lo que ha sentido tras reecontrarse con su familia: "Estoy aquí organizando las piezas de madera que he hecho en estos meses y tengo un sentimiento raro" "Entreteniendote, teniendo la mente ocupada , teniendo fé y esperanza y ahora puedo disfrutar de mi gente y mi familia"

Explica cómo vivió el momento en el que le meten en la cárcel de Irán: "Al principio yo creía que era una broma, cuando pasaban los días yo decía: '¿dónde está la cámara oculta?". Luego vi que iba en serio, yo les decía que yo no era espía ni terrorista, que por qué estaba alli porque pasaban los días y me tiré en una celda 42 días totalmente incomunicado, pero quiero contar las cosas buenas, estoy bien, me encuentro bien de salud. Es duro porque estás lejos, no entiendes el idioma, la cultura, todo es diferente".