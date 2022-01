Iker Jiménez, ensalza a los animales de compañía frente a los humanos: "Nosotros somos mezquinos"

Iker Jiménez reflexiona sobre la actual medida que cataloga a los animales de compañía como “seres sintientes ” : “Cómo nos gustaría que nuestra cronología fuera como la de nuestros amigos, los animales de compañía. Ahora, unas normativas los equiparan en jurisprudencia como miembros de la familia . Quien ha vivido con ellos sabe perfectamente que no hacía falta ninguna ley pero, oye, bienvenida sea”.

“Eran ya miembros de una familia y, muchas veces, mucho más queridos que otros miembros de la familia. Hay a quien esto le chirría, hay quien tiene una sensibilidad con los animales y quienes no. Tenemos la capacidad hiper sensibilizarnos con otro animal y, al mismo tiempo, hacer algo que otro animal no haría. No hay más que ver el informativo para ver lo mezquinos que somos en muchas ocasiones”.