El Rey caníbal murciano: la historia del español que se convirtió en el jefe de una tribu indígena del Amazonas

Con este apodo se dio a conocer en el título de una obra novelada que relata sus aventuras en búsqueda de El Dorado. Al regresar a España en los años 80, Ángel Valero García auto publicó su libro que pronto se convirtió en un best seller, no solo en su tierra, si no en todo el país gracias al interés que despertó en los principales medios de comunicación de la época.