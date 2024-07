Los 7 hoteles más siniestros del mundo: ¿te atreves a pasar una noche allí?

¿Alguna vez has sentido la emoción de lo desconocido mezclada con un escalofrío de miedo? Si eres un amante de las experiencias únicas y no le temes a lo paranormal, este artículo es para ti. Te presentamos siete hoteles alrededor del mundo que no solo ofrecen una cama para dormir, sino también la posibilidad de vivir una noche llena de misterio y, quizás, algunos encuentros sobrenaturales.