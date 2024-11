Exclusiva| Pilar, casera de Antonio Canales muestra las pruebas de la deuda del bailaor con ella: "Me ha engañado mucho"

“Antonio Canales es un ‘inquiokupa’. Casi siempre me dejaba dinero a deber, yo he sido muy paciente en estos once años y lo peor ha venido de dos años y medio para acá y de un año para acá me debe suministros de un año y cuatro alquileres. Me debe casi 5.000 euros", nos contaba Pilar, que llevaba a nuestro programa con pruebas para demostrar de lo que le acusa, las que nos confesaba que está "hundida anímicamente" porque tiene que "pedir dinero para pagar sus gastos y los míos".