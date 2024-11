La abuela de Izan y Rubén, los hermanos de 3 y 5 años desaparecidos tras la DANA: "He estado con un ataque"

"Él quería matarse, pero por su mujer no lo ha hecho porque sino se quedaba sola", ha revelado la abuela. Además, ha recordado el momento en el que la Policía le dijo que sus nietos se habían perdido: "Pensaba que venían y me desmayé". Por último, ha lanzado un mensaje ante la falta de ayuda por parte de la alcaldesa de Valencia, de Mazón, de Pedro Sánchez y del Ejército: "Allí no ha ido nadie y no se ha presentado nadie".