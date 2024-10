Carlos Aguilar, a Juan Pedro tras explicar que no falsificó la firma de su padre: "Me voy contento porque España no te cree"

Tras esto, Carlos Aguilar ha señalado que no no tiene credibilidad: "Me voy contento porque España no te cree. No te cree ni tu médico, eres un falso. Has estafado a mamá y te voy a seguir persiguiendo". Juan Pedro ha indicado que en ningún momento le han culpado de que esas firmas las haya falsificado él: "Esas firmas se están comparando. ¿Por qué no se judicializó esa firma?"