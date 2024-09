Nacho Abad cuestiona a Daniel Gallardo, mujer policía: "¿Nos estás vacilando a todos?"

Y ella ¿Cachearía a una mujer? “Yo puedo cachearla, pero lo que no voy a hacer, que ella vea la expresión de género que tenga y se pueda sentir violenta”; “¿eres mujer o no?”, se preguntaba Nacho Abad; “si no hay nadie más, yo la cacheo”, respondía Daniel.

Nacho Abad insistía: "A mí me pareces un poco caradura, me parece que eres un caradura porque no te has cambiado nada, no te has hormonado pero tú cachearías a una mujer y yo, si soy mujer, yo te denuncio".