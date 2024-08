'Código 10' describe las imágenes de las cámaras de seguridad que siguieron el recorrido del presunto asesino de Mateo

Montes ha dado todos los detalles de lo que se podía ver en esos 12 segundos: "Aparecía con esa camiseta blanca, una oscura anudada al cuello y un pantalón corto gris. El chico va andando a una velocidad normal, no se aprecia ningún tipo de nerviosismo". No obstante, el periodista ha recalcado que la calidad de la grabación no es muy buena.