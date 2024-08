El caso del primer asesino en serie de España: la huida de una mujer hizo posible su detención

Tras cumplir una condena de 25 años, 'Código 10' le esperaba a las puertas de la prisión de Herrera de la Mancha y aseguraba que no regresaría a Castellón: "Me voy. Ahí no volveré nunca, por respeto a las víctimas. Me voy al extranjero para no molestar a nadie y rehacer mi vida". Eso sí, no decía a dónde se dirigía, solo que se marchaba "fuera de España".