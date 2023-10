La declaración de Ana, mejor amiga de Jenni Hermoso, en sede judicial sobre lo que vivía en el viaje a Ibiza: "Era todo muy agobiante"

Explica que la Federación tiene el claro objetivo en Ibiza y es conseguir que Albert Luque hable con Jenni: "Vino un montón de veces Rubén a decir a Jenni si podía hablar, le dije que la dejara tranquila, me aparté a hablar con él y me dijo: 'Está Albert en Ibiza y como tiene buena relación con Jenni solo queremos que hable con él y que le cuente un poco la situación".

Albert Luque se presenta en el hotel y Ana se ve obligaba a hablar con él: "Baje a hablar con él, me dijo que le sorprendía que Jenni no bajase a recibirle con la amistad que tenían. Le expliqué que estaba muy nerviosa y que no creó que fuera necesario. Insistió en que venía como Albert Luque y no como representante de la Federación, pero tal y como insitía no, no era así".