Jenni Hermoso desvela el cara a cara que tuvo con Rubiales tras el beso en la final del Mundial: "Le dije que lo que había hecho no estaba bien"

Jennifer relataba en su declaración ante la Fiscalía la primera vez que habló con Luis Rubiales tras el beso

La jugadora salió del vestuario en medio de la celebración del Mundial porque el expresidente de la RFEF quería hablar con ella

Exclusiva| Jenni relata el acoso que sufrió en el autobús por parte del equipo de Rubiales: "Me sentí coaccionada, yo no escribí ni una palabra de ese comunicado"

Tras todo lo sucedido tras el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso la jugadora relataba ante la Fiscalía los hechos y aquí ella cuenta por primera vez el encuentro que tuvo con el que era presidente de la RFEF cuando ella estaba en el vestuario celebrando el Mundial.

Las jugadoras estaban en un ambiente de celebración en el vestuario tras ser campeonas del mundo y Jenni Hermoso no quería robar protagonismo por el hecho que había pasado porque cree que sus compañeras no se merecían que esto sucediera: "Tenía que disfrutar de algo que tanto nos ha costado conseguir, intenté seguir disfrutando con ellas, no quería arrepentirme de no haber disfrutado en ese momento. Estaba claro lo que yo había sentido en ese momento, pero no había visto todavía la imagen del beso".

En este momento Luis Rubiales pide que Jenni salga del vestuario, según ella relata. La jugadora le cuenta a la Fiscal las palabras que salieron de la boca del expresidente de la RFEF: "Me empieza: 'Jenni, el beso que se está hablando mucho, ha sido así, yo te he ido a abrazar. Yo le digo: 'yo sé cómo ha sido, esto no está bien, así fue y sabes que te va a caer porque lo que has hecho lo has hecho delante de todo el mundo y esto no está bien".

"Me intentó explicar otra vez la acción del beso, los momentos y le dije: 'no me tienes que decir nada, te va a caer por lo que ha pasado", sigue relatando Jenni y explica por qué cree que quiso hablar con ella en este momento fuera del vestuario: "Sabía que iba a decirme algo sobre ese beso".