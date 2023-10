Exclusiva | Jenni Hermoso relata cómo Vilda buscó y presionó a sus familiares en el avión de Australia a España

La Fiscal pregunta a Hermoso “en qué sentido fueron esas conversaciones ”, a lo que la deportista responde: “Que gracias a lo que yo había hecho, a como había trabajado, que había sido yo muy importante en el mundial, que siempre había sido muy buena, que me merecía esto… Para que me convencieran (sus familiares) de que tenía que hablar ”.

“Mi hermano me dijo que le estaban dejando como caer que si yo ayudaba me iba a ir bien y que era lo que tenia que hacer. Que al final yo había hecho mucho por estar ahí y que me convencieran de alguna manera de ayudarles. Es que esa es la palabra que me dijo él (Rubiales): “ayúdame”, sentencia Jenni Hermoso ante la Fiscal sobre Rubiales y Vilda.