Exclusiva| Jenni relata el acoso que sufrió en el autobús por parte del equipo de Rubiales: "Me sentí coaccionada, yo no escribí ni una palabra de ese comunicado"

“Cuando estamos en el autobús a mi compañera Alexia le digo la que se está liando con esto. Cómo iba a imaginar que se estuviera hablando de eso y no de que hubieramos sido campeonas del mundo”., le cuenta la jugadora a la Fiscal, como también relata cómo Luis Rubiales no se puso directamente en contacto con ella, pero si hubo varios momentos de presiones: "Para el autobús, se hace un silencio mortal y me empiezan a decir que baje rápido".

Ella confirma que quiénes le dice que baje del autobús es el equipo de Rubiales: "Bajé, me enseñaron un escrito que yo no dije ni una palabra de este escrito . Me dijeron: 'tenemos que poner eso porque se esta liando mucho y tenemos que quitarle hierro al asunto. Yo dije: ¿por qué tengo que hacer esto? Y dije: 'haced lo que queráis'".

Ella confirma que era un escrito para que lo subscribiera ella, se escribió un texto para hacerlo de la jugadora: "No recuerdo muy bien lo que decía el texto, que era un momento de la euforía, de alegría, esto no tiene mayor consecuencia o algo así, pero repito que no dije ninguna palabra de ese escrito. Me lo enseñó Patricia Pérez, jefa de prensa del equipo femenino. Yo en todo momento dije que no tenía por qué hacerlo y que hicieran lo que quisieran. Me estaba sintiendo que estaba obligada a hacer algo. Me sentí coaccionada". Y afirma que piensa que "ellos son trabajadores y tenían que hacer eso".