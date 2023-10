Exclusiva 'Código 10' | La declaración de Jennifer Hermoso: "No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa"

"Mancharon mi imagen, yo me sentí por qué yo como jugadora y trabajadora de la Federación nadie me protegía, ellos me pedían que yo les ayudara y protegiera, pero en ningún momento sentí que me estuvieran protegiendo a mí", entona la jugadora y se emociona mientras dice estas palabras: "No me merezco haber vivido todo esto, para mí es muy difícil no poder salir de casa. Haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que solo quería hacerme daño, ¿por quñé tenía que estar en una hahbitacióin reprimida si no había hecho nada?