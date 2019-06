Todos sabemos que llevar una mochila o un bolso es un auténtico engorro. Estamos de enhorabuena porque llegaron las fantásticas riñoneras para salvarnos la vida en este año festivalero. Es pequeña, no pesa, es cómoda y las hay de todas las formas y colores. Tiene el espacio suficiente para llevar lo imprescindible así que sí, definitivamente es un must have este año y si no que se lo digan a Drew Scott.