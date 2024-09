La restauradora de la Virgen de la Guía habla de su vínculo con ella: "Estamos encantadas de estar juntas"

“¿La gente le dice guapa por la calle?” , preguntaba el periodista, a lo que la restauradora respondía: “¿Qué quieres que te diga? No, porque no es guapa”. “Es resultona, tiene personalidad”, apuntaba el reportero. “Tiene cara de aldeana”, añadía ella.

“Ahora, que no me la toquen”, asegura, muy protectora. Una advertencia que no le servía de mucho, ya que una de las vecinas de Portugalete no se ha cortado a la hora de besar en la cara a la imagen, dejando restos de pintalabios.