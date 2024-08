Vecinos de Murcia nos muestran las consecuencias de la biomasa en el Mar Menor: "Esto era un paraíso"

"La playa no ha estado nunca como ha estado ahora, esto era un paraíso y ahora mirad lo que es. Esto dicen que es biomasa, pero es biomierda", nos decía otra de las vecinas, que se pregunta por qué no quieren que se quite esta biomasa: "Sigo haciendo la misma pregunta, algo es. Los tomillos y todo lo que había ha desaparecido con algo que no es servible que es una planta invasora".