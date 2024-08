La influencer María José, ‘Imberbeauty’, nos abre las puertas de su casa: "Las redes sociales no me dan para vivir"

Pero asegura que las redes sociales para ella "son un extra" y que sigue trabajando a lo que se ha dedicado gran parte de su vida: "Yo no vivo de las redes, tengo mi trabajo, llevo 17 años trabajando en una lavandería. Si que es verdad que el año pasado no ganaba ni un duro de esto y ahora si que me van llamando marcas, pero no me da para vivir". Y asegura que se abruma al pensar que en algún momento pueda vivir al completo de las redes sociales.