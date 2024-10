Christian Gálvez llama la atención a uno de los equipos tras el empate en la ‘Bomba estratégica’: “Eso no se puede hacer”

Fran era el encargado de los 'Los McFly' de resolver su panel y tuvo que recurrir al comodín de sus compañeros para terminar de hacer pleno. Los compañeros, en vez de decir una de las respuestas que consideraban correcta, le descartaron dos… algo que no se puede hacer.

Al terminar la prueba, Christian Gálvez se apresuraba para llamar la atención al equipo: “Eso no se puede hacer, es una opción de respuesta, no descartar las que él no sepa… sobre todo por respeto, siempre, al equipo contrario”.