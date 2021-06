Somos agua

Quiero que sepáis lo que se siente al volar en el azul profundo, lo que se siente al explorar a pulmón un barco hundido que combatió en la Segunda Guerra Mundial, o lo que sentí cuando se cruzó delante de mí una ballena de diez metros en medio del Océano Atlántico. Lo que he tenido la oportunidad de vivir en los rodajes para nuestros documentales con We are water films, buceando de noche, en apnea, con tiburones de cuatro metros de longitud rodeándome. O lo que he sentido ante crías de ballena que te miran fijamente y te analizan cara a cara, porque probablemente nunca antes hayan visto a un ser humano.